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Долар продовжує стрімко зростати: курс валют у Луцьку на 17 березня

Долар продовжує стрімко зростати: курс валют у Луцьку на 17 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.20, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.80.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.50, продаж – 6.70.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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Коментарі 1
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Всіх з покращенням.Кінець епохи бідності.Всім пенсіонерам по 1000,тільки вже не юліни,а вовині.Оце вибрали.
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