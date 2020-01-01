Долар продовжує стрімко зростати: курс валют у Луцьку на 17 березня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.20, а продаж – 28.00.
Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.80.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.50, продаж – 6.70.
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Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.80.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.50, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Всіх з покращенням.Кінець епохи бідності.Всім пенсіонерам по 1000,тільки вже не юліни,а вовині.Оце вибрали.
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