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Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться

Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

За відповідне рішення проголосували 344 депутати. Документ ухвалили в «турборежимі», без обговорень, - пише Громадське.

Також депутати ухвалили у другому читанні законопроєкти № 2538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

У «Слузі народу» розповіли, що законопроєкти, які стосуються коронавірусу передбачають таке:

- оперативна закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;
- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;
- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;
- заборона на проведення заходів держнагляду та контролю;
- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;
- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;
- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;
- зміна статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.

Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що ухвалений законопроєкт про коронавірус (№3219) буде чинним тільки 3 місяці.

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Теги: Рада, законопроєкт, коронавірус
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Коментарі 2
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І за цей час радуцький стане мільярдером,бо все закуплять без мит ,а продадуть в рази дорожче.Всіх вітаємо і бажаємо здоровя.
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На сьогодні упакування масок зі 100 шт. коштує 1500 грн. Тепер звільнимо все це від ввізного мита та ПДВ і отримаємо 500% надприбутків. Вітаю усіх постачальників медзасобів.
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