Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться





За відповідне рішення проголосували 344 депутати. Документ ухвалили в «турборежимі», без обговорень, - пише



Також депутати ухвалили у другому читанні законопроєкти № 2538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»



У «Слузі народу» розповіли, що законопроєкти, які стосуються коронавірусу передбачають таке:



- оперативна закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;

- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;

- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;

- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;

- заборона на проведення заходів держнагляду та контролю;

- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;

- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;

- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;

- зміна статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.



Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що ухвалений законопроєкт про коронавірус (№3219) буде чинним тільки 3 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».За відповідне рішення проголосували 344 депутати. Документ ухвалили в «турборежимі», без обговорень, - пише Громадське Також депутати ухвалили у другому читанні законопроєкти № 2538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»У «Слузі народу» розповіли, що законопроєкти, які стосуються коронавірусу передбачають таке:- оперативна закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;- заборона на проведення заходів держнагляду та контролю;- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;- зміна статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що ухвалений законопроєкт про коронавірус (№3219) буде чинним тільки 3 місяці.

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