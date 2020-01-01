У луцькій поліклініці №2 працює «гаряча лінія»

КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №2" запровадив "гарячу лінію" з питань щодо коронавірусної інфекції.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook."У зв`язку з введенням карантину на території України, відповідно до Постанови Кабміну № 211 від 11 березня 2020 року “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 19” комунальним підприємством “Луцький центр первинної медичної допомоги №2” запроваджена гаряча лінія установи за номером 099 287 64 13", - йдеться у повідомлені.Консультації будуть надаватися у години роботи закладу, тобто щоденно з 8:00 до 20:0, субота, неділя з 8.00 до 15.00.