Скільки заробляють луцькі муніципали

Юлії Сиротинській.



Про це йдеться у відповіді на запит журналіста видання



Йдеться про зарплату разом з преміями та надбавками.



Загалом більше 20 тисяч гривень за січень отримали 8 працівників муніципальної варти. Окрім директорки, це інспектор відділу групи швидкого реагування (20 033 гривень), інспектор департаменту (23 952), старший інспектор відділу демонтажів та евакуації (20 468), його колега на такій же посаді (23 800), старший інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (20 468), старший інспектор відділу протидії стихійній торгівлі (22 110) та старший інспектор з адміністративно-претензійних матеріалів (21 578 гривень).



17-20 тисяч гривень отримали 15 працівників муніципальної варти.



15-17 тисяч – 10 працівників.



12-15 тисяч – 8 працівників.



Менше 12 тисяч – 7 працівників. Це троє інспекторів відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (11 986 гривень, 11 758 гривень та 11 613 гривень), інспектор відділу демонтажів та евакуації (8 398 гривень), начальник відділу протидії стихійній торгівлі (8 580), начальник відділу контролю за благоустрієм та санітарним станом міста (5 324) та головний спеціаліст, юрист (2 684 гривні).



Загалом станом на січень у муніципальній варті працювало 48 працівників. Їхня середня зарплата – 16 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні 2020 року на зарплати працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради витратили 772 тисячі гривень. Найбільшу зарплату – 23 885 гривень – нарахували очільниці департаментуПро це йдеться у відповіді на запит журналіста видання «Перший» Йдеться про зарплату разом з преміями та надбавками.Загалом більше 20 тисяч гривень за січень отримали 8 працівників муніципальної варти. Окрім директорки, це інспектор відділу групи швидкого реагування (20 033 гривень), інспектор департаменту (23 952), старший інспектор відділу демонтажів та евакуації (20 468), його колега на такій же посаді (23 800), старший інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (20 468), старший інспектор відділу протидії стихійній торгівлі (22 110) та старший інспектор з адміністративно-претензійних матеріалів (21 578 гривень).17-20 тисяч гривень отримали 15 працівників муніципальної варти.15-17 тисяч – 10 працівників.12-15 тисяч – 8 працівників.Менше 12 тисяч – 7 працівників. Це троє інспекторів відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (11 986 гривень, 11 758 гривень та 11 613 гривень), інспектор відділу демонтажів та евакуації (8 398 гривень), начальник відділу протидії стихійній торгівлі (8 580), начальник відділу контролю за благоустрієм та санітарним станом міста (5 324) та головний спеціаліст, юрист (2 684 гривні).Загалом станом на січень у муніципальній варті працювало 48 працівників. Їхня середня зарплата – 16 тисяч гривень.

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