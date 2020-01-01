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Скільки заробляють луцькі муніципали

Скільки заробляють луцькі муніципали
У січні 2020 року на зарплати працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради витратили 772 тисячі гривень. Найбільшу зарплату – 23 885 гривень – нарахували очільниці департаменту Юлії Сиротинській.

Про це йдеться у відповіді на запит журналіста видання «Перший».

Йдеться про зарплату разом з преміями та надбавками.

Загалом більше 20 тисяч гривень за січень отримали 8 працівників муніципальної варти. Окрім директорки, це інспектор відділу групи швидкого реагування (20 033 гривень), інспектор департаменту (23 952), старший інспектор відділу демонтажів та евакуації (20 468), його колега на такій же посаді (23 800), старший інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (20 468), старший інспектор відділу протидії стихійній торгівлі (22 110) та старший інспектор з адміністративно-претензійних матеріалів (21 578 гривень).

17-20 тисяч гривень отримали 15 працівників муніципальної варти.

15-17 тисяч – 10 працівників.

12-15 тисяч – 8 працівників.

Менше 12 тисяч – 7 працівників. Це троє інспекторів відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста (11 986 гривень, 11 758 гривень та 11 613 гривень), інспектор відділу демонтажів та евакуації (8 398 гривень), начальник відділу протидії стихійній торгівлі (8 580), начальник відділу контролю за благоустрієм та санітарним станом міста (5 324) та головний спеціаліст, юрист (2 684 гривні).

Загалом станом на січень у муніципальній варті працювало 48 працівників. Їхня середня зарплата – 16 тисяч гривень.

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Теги: муніципали, зарплата, Луцьк
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Коментарі 1
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Зарплата професора, доктора наук у СНУ 12 тисяч гривень.
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