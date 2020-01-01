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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів

Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів
Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів.


Про це інформує УНІАН.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3219). Законом встановлено адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації - штраф для громадян за таке порушення становитиме від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб - у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законом вносяться зміни до ст. 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням), і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Також за такі дії передбачено стягувати штраф у розмірі від тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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Теги: коронавірус, карантин, відповідальність
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