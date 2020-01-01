Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території





Про це інформує



В редакцію Район.in.ua звернулося декілька читачів, які отримали «втішні» смс про виграш призу.



Така схема шахрайства не нова. Правоохоронці і ЗМІ постійно повідомляють про те, що довірливі громадяни стають жертвами зловмисників у схожий спосіб: отримують повідомлення або дзвінки про цінний приз і поповнюють рахунки шахраїв на чималі суми.



Попри те, що зміст повідомлення є типовим обманом, журналісти Район.in.ua перевірила номери телефонів 0993948761, 0508544741, вказані у есемесках. Адже користувачі Інтернету часто діляться інформацією щодо шахрайських номерів на спеціалізованих сайтах. Так, на сайті Телефонний довідник вказані номери характеризують як небезпечні.



А користувачі мобільного додатку Getcontakt зафікували ці номери телефонів як «Шахраї з ДНР», «Донецк развод» тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцям Волинської області надсилають шахрайські смс з окупованої території.Про це інформує Район.Стара Вижівка В редакцію Район.in.ua звернулося декілька читачів, які отримали «втішні» смс про виграш призу.Така схема шахрайства не нова. Правоохоронці і ЗМІ постійно повідомляють про те, що довірливі громадяни стають жертвами зловмисників у схожий спосіб: отримують повідомлення або дзвінки про цінний приз і поповнюють рахунки шахраїв на чималі суми.Попри те, що зміст повідомлення є типовим обманом, журналісти Район.in.ua перевірила номери телефонів 0993948761, 0508544741, вказані у есемесках. Адже користувачі Інтернету часто діляться інформацією щодо шахрайських номерів на спеціалізованих сайтах. Так, на сайті Телефонний довідник вказані номери характеризують як небезпечні.А користувачі мобільного додатку Getcontakt зафікували ці номери телефонів як «Шахраї з ДНР», «Донецк развод» тощо.

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