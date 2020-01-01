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Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території

Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території
Мешканцям Волинської області надсилають шахрайські смс з окупованої території.

Про це інформує Район.Стара Вижівка.

В редакцію Район.in.ua звернулося декілька читачів, які отримали «втішні» смс про виграш призу.

Така схема шахрайства не нова. Правоохоронці і ЗМІ постійно повідомляють про те, що довірливі громадяни стають жертвами зловмисників у схожий спосіб: отримують повідомлення або дзвінки про цінний приз і поповнюють рахунки шахраїв на чималі суми.
Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території

Попри те, що зміст повідомлення є типовим обманом, журналісти Район.in.ua перевірила номери телефонів 0993948761, 0508544741, вказані у есемесках. Адже користувачі Інтернету часто діляться інформацією щодо шахрайських номерів на спеціалізованих сайтах. Так, на сайті Телефонний довідник вказані номери характеризують як небезпечні.
Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території

А користувачі мобільного додатку Getcontakt зафікували ці номери телефонів як «Шахраї з ДНР», «Донецк развод» тощо.
Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території
Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території
Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території

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Теги: шахрайство
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