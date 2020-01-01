Волинянам надсилають шахрайські смс з окупованої території
Сьогодні, 10:17
Мешканцям Волинської області надсилають шахрайські смс з окупованої території.
Про це інформує Район.Стара Вижівка.
В редакцію Район.in.ua звернулося декілька читачів, які отримали «втішні» смс про виграш призу.
Така схема шахрайства не нова. Правоохоронці і ЗМІ постійно повідомляють про те, що довірливі громадяни стають жертвами зловмисників у схожий спосіб: отримують повідомлення або дзвінки про цінний приз і поповнюють рахунки шахраїв на чималі суми.
Попри те, що зміст повідомлення є типовим обманом, журналісти Район.in.ua перевірила номери телефонів 0993948761, 0508544741, вказані у есемесках. Адже користувачі Інтернету часто діляться інформацією щодо шахрайських номерів на спеціалізованих сайтах. Так, на сайті Телефонний довідник вказані номери характеризують як небезпечні.
А користувачі мобільного додатку Getcontakt зафікували ці номери телефонів як «Шахраї з ДНР», «Донецк развод» тощо.
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Про це інформує Район.Стара Вижівка.
В редакцію Район.in.ua звернулося декілька читачів, які отримали «втішні» смс про виграш призу.
Така схема шахрайства не нова. Правоохоронці і ЗМІ постійно повідомляють про те, що довірливі громадяни стають жертвами зловмисників у схожий спосіб: отримують повідомлення або дзвінки про цінний приз і поповнюють рахунки шахраїв на чималі суми.
Попри те, що зміст повідомлення є типовим обманом, журналісти Район.in.ua перевірила номери телефонів 0993948761, 0508544741, вказані у есемесках. Адже користувачі Інтернету часто діляться інформацією щодо шахрайських номерів на спеціалізованих сайтах. Так, на сайті Телефонний довідник вказані номери характеризують як небезпечні.
А користувачі мобільного додатку Getcontakt зафікували ці номери телефонів як «Шахраї з ДНР», «Донецк развод» тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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