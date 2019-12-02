Міграційна служба Волині усі адміністративні послуги надає у штатному режимі
Сьогодні, 10:11
Міграційна служба закликає волинян обмежити відвідування підрозділів ДМС під час карантину.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
"Закликаємо Вас до розважливості та приходити до приміщень територіальних підрозділів УДМС в області для отримання адміністративних послуг, по можливості, у медичних масках", - йдеться у повідомлені.
До слова, усі адміністративні послуги громадянам надаються у штатному режимі.
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Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
"Закликаємо Вас до розважливості та приходити до приміщень територіальних підрозділів УДМС в області для отримання адміністративних послуг, по можливості, у медичних масках", - йдеться у повідомлені.
До слова, усі адміністративні послуги громадянам надаються у штатному режимі.
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