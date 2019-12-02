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Міграційна служба Волині усі адміністративні послуги надає у штатному режимі

Міграційна служба Волині усі адміністративні послуги надає у штатному режимі
Міграційна служба закликає волинян обмежити відвідування підрозділів ДМС під час карантину.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.

"Закликаємо Вас до розважливості та приходити до приміщень територіальних підрозділів УДМС в області для отримання адміністративних послуг, по можливості, у медичних масках", - йдеться у повідомлені.

До слова, усі адміністративні послуги громадянам надаються у штатному режимі.


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Теги: Міграційна служба
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