Міграційна служба Волині усі адміністративні послуги надає у штатному режимі





Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.



"Закликаємо Вас до розважливості та приходити до приміщень територіальних підрозділів УДМС в області для отримання адміністративних послуг, по можливості, у медичних масках", - йдеться у повідомлені.



До слова, усі адміністративні послуги громадянам надаються у штатному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міграційна служба закликає волинян обмежити відвідування підрозділів ДМС під час карантину.Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook."Закликаємо Вас до розважливості та приходити до приміщень територіальних підрозділів УДМС в області для отримання адміністративних послуг, по можливості, у медичних масках", - йдеться у повідомлені.До слова, усі адміністративні послуги громадянам надаються у штатному режимі.

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