Волинські рятувальники облаштували пункт обігріву і допомагають українцям дістатися з Польщі додому

Рятувальники управління ДСНС у Волинській області долучились до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для повернення їх додому з українсько-польського кордону.Про це інформує пресслужба відомства.Для перевезення громадян, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.Вимог правил безпеки дотрималися. Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили. Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту.Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.