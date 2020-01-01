Волинські рятувальники облаштували пункт обігріву і допомагають українцям дістатися з Польщі додому
Сьогодні, 10:35
Рятувальники управління ДСНС у Волинській області долучились до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для повернення їх додому з українсько-польського кордону.
Про це інформує пресслужба відомства.
Для перевезення громадян, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.
Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.
Вимог правил безпеки дотрималися. Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили. Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту.
Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
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Про це інформує пресслужба відомства.
Для перевезення громадян, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.
Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.
Вимог правил безпеки дотрималися. Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили. Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту.
Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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