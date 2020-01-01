На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави

На Волині 16-17 березня рятувальники ліквідували 16 загорань на відкритих територіях.До слова, усі загорання були спричинені необережним поводженням з вогнем людей, - пише У ДСНС України у Волинській області.Зокрема, пожежі трав’яного настилу були у Луцькому, Любешівському, Рожищенському, Ківерцівському, Володимир-Волинському, Іваничівському, Любомльському, Ратнівському районах та у місті Луцьку. Площа охоплених вогнем угідь склала понад 7 гектарів. Для ліквідації пожеж залучені 15 одиниць основної пожежної техніки, працювали понад 40 рятувальників.Так, 16 березня об 11:11 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,3 га біля села Полонка Луцького району. Загорання ліквідували.О 13:50 мешканці села Велика Глуша Любешівського району повідомили, що вогонь охопив трав’яний настил на відкритих угіддях за селом. Пожежу, площа якої склала 1 гектар, ліквідували працівники 23-го Державного пожежно-рятувального поста.Близько 14-ої години пожежі посуші охопили відкриті території біля сіл Крижівка Рожищенського району, Прилуцьке та Олександрія Ківерцівського району, Ліски Володимир-Волинського району. Усі загорання ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів, для приборкання пожежі у Володимир-Волинському районі, окрім рятувальників, долучилися працівники місцевої пожежної охорони села Овадно.Близько 16-ої години пів гектара трав’яного настилу загорілося на околицях села Рованці Луцького району. Пожежу ліквідували рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. О 16:38 друге відділення рятувальників 1-ої ДПРЧ передислокувалося до села Піддіубці Луцького району, де також горіла суха трава на площі 0,3 га. Пожеж ліквідовано.О 17:00 рятувальники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини були направлені до села Ольганівка Рожищенського району, де вогонь охопив відкриту територію на площі 0,5 га. Горіння ліквідували.У селі Буяни Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста ліквідували загорання сухої трави на площі 0,3 га, а в смт Іваничі співробітники 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу посуші, що охопила гектар угідь.Увечері співробітники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання сухої трави та чагарників на площі 0,4 га біля села Красноволя Любомльського району.16 березня о 16:51 працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини були направлені для ліквідації загорання сміття на площі 0,015 га в обласному центрі в районі вулиці Героїв УПА. Пожежу ліквідовано.Близько опівночі горіла також суха трава біля села Буків Луцького району та в урочищі Береза Ратнівського району. Загорання ліквідовані силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів.О 01:41 17 березня працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень були направлені для ліквідації пожежі трав’яного настилу на площі пів гектара в районі вулиці Селищної у Луцьку. Загорання, що трапилося через необережне поводження з вогнем громадян, ліквідоване.