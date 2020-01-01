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На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави

На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави
На Волині 16-17 березня рятувальники ліквідували 16 загорань на відкритих територіях.

До слова, усі загорання були спричинені необережним поводженням з вогнем людей, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, пожежі трав’яного настилу були у Луцькому, Любешівському, Рожищенському, Ківерцівському, Володимир-Волинському, Іваничівському, Любомльському, Ратнівському районах та у місті Луцьку. Площа охоплених вогнем угідь склала понад 7 гектарів. Для ліквідації пожеж залучені 15 одиниць основної пожежної техніки, працювали понад 40 рятувальників.

Так, 16 березня об 11:11 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,3 га біля села Полонка Луцького району. Загорання ліквідували.

О 13:50 мешканці села Велика Глуша Любешівського району повідомили, що вогонь охопив трав’яний настил на відкритих угіддях за селом. Пожежу, площа якої склала 1 гектар, ліквідували працівники 23-го Державного пожежно-рятувального поста.

Близько 14-ої години пожежі посуші охопили відкриті території біля сіл Крижівка Рожищенського району, Прилуцьке та Олександрія Ківерцівського району, Ліски Володимир-Волинського району. Усі загорання ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів, для приборкання пожежі у Володимир-Волинському районі, окрім рятувальників, долучилися працівники місцевої пожежної охорони села Овадно.

Близько 16-ої години пів гектара трав’яного настилу загорілося на околицях села Рованці Луцького району. Пожежу ліквідували рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. О 16:38 друге відділення рятувальників 1-ої ДПРЧ передислокувалося до села Піддіубці Луцького району, де також горіла суха трава на площі 0,3 га. Пожеж ліквідовано.

О 17:00 рятувальники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини були направлені до села Ольганівка Рожищенського району, де вогонь охопив відкриту територію на площі 0,5 га. Горіння ліквідували.

У селі Буяни Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста ліквідували загорання сухої трави на площі 0,3 га, а в смт Іваничі співробітники 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу посуші, що охопила гектар угідь.

Увечері співробітники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання сухої трави та чагарників на площі 0,4 га біля села Красноволя Любомльського району.

16 березня о 16:51 працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини були направлені для ліквідації загорання сміття на площі 0,015 га в обласному центрі в районі вулиці Героїв УПА. Пожежу ліквідовано.

Близько опівночі горіла також суха трава біля села Буків Луцького району та в урочищі Береза Ратнівського району. Загорання ліквідовані силами працівників пожежно-рятувальних підрозділів.

О 01:41 17 березня працівники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень були направлені для ліквідації пожежі трав’яного настилу на площі пів гектара в районі вулиці Селищної у Луцьку. Загорання, що трапилося через необережне поводження з вогнем громадян, ліквідоване.


На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави
На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави
На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави
На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави


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Теги: пожежа, Волинь
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