«Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів

Починаючи з 18 березня, "Укрзалізниця" тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому) у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 до прийняття окремого рішення уряду.Про це повідомляє пресслужба УЗ.Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.Компанія зазначає, пасажирам компенсують повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, "Укрзалізниця" подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.Також кампанія закликає пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняють, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі.Нагадують, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Вантажні залізничні перевезення тривають.Нагадаємо, що з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р припинила міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.