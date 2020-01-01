«Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів
Сьогодні, 10:43
Починаючи з 18 березня, "Укрзалізниця" тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому) у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 до прийняття окремого рішення уряду.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.
Компанія зазначає, пасажирам компенсують повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, "Укрзалізниця" подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.
Також кампанія закликає пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняють, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі.
Нагадують, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Вантажні залізничні перевезення тривають.
Нагадаємо, що з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р припинила міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.
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Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня.
Компанія зазначає, пасажирам компенсують повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, "Укрзалізниця" подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.
Також кампанія закликає пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняють, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі.
Нагадують, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Вантажні залізничні перевезення тривають.
Нагадаємо, що з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р припинила міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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