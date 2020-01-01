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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: чи є в інфекційній лікарні нові пацієнти з підозрою на хворобу

Коронавірус і Волинь: чи є в інфекційній лікарні нові пацієнти з підозрою на хворобу
Повідомили, чи надходили у інфекційну лікарню в Луцьку нові пацієнти з підозрою на коронавірус COVID-19.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Нагадаємо, раніше в усіх трьох пацієнтів, які з підозрою на коронавірус перебували у Волинській обласній інфекційній лікарні, діагноз не підтвердився.

За словами Руслана Морочковського, станом на ранок 17 березня у медзаклад не надходили нові пацієнти з підозрою на COVID-19.

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Теги: коронавірус, підозра, Волинь
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