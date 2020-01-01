У Ковельському районі викрили підпільну пилораму. ФОТО





Про це



Поліцейські вилучили у волинянина 7 метрів кубічних деревини та верстати для її обробки. Жодних дозвільних документів у чоловіка не було.



Вилучену лісопродукцію передали на зберігання до Ковельського лісового господарства.



До суду направили клопотання про накладення арешту на вилучене майно.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Ковельського відділу поліції виявили пилораму на території домогосподарства 59-річного місцевого жителя.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Поліцейські вилучили у волинянина 7 метрів кубічних деревини та верстати для її обробки. Жодних дозвільних документів у чоловіка не було.Вилучену лісопродукцію передали на зберігання до Ковельського лісового господарства.До суду направили клопотання про накладення арешту на вилучене майно.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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