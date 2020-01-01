Українським лікарям, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, доплачуватимуть до 200% зарплати





Про це повідомляє МОЗ України.



Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності. Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів.



Відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширення коронавірусу.



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