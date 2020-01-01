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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Українським лікарям, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, доплачуватимуть до 200% зарплати

Українським лікарям, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, доплачуватимуть до 200% зарплати
Медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності. Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів.

Відповідні норми були ухвалені Верховною Радою в законопроекті про запобігання поширення коронавірусу.

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Теги: МОЗ, медпрацівники, зарплата
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