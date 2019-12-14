На Рівненщині у аварії загинули двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:30
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Велика Омеляна трапилась смертельна аварія.
Автопригода сталася близько першої години ночі сьогодні, 17 березня, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, яким керував 27-річний житель Тернопільської області.
Від отриманих травм водій легковика загинув на місці — медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загинула внаслідок ДТП і пасажирка, особу якої нині встановлюють поліцейські.
Кермувальник вантажівки, за зовнішніми ознаками, тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода сталася близько першої години ночі сьогодні, 17 березня, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, яким керував 27-річний житель Тернопільської області.
Від отриманих травм водій легковика загинув на місці — медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загинула внаслідок ДТП і пасажирка, особу якої нині встановлюють поліцейські.
Кермувальник вантажівки, за зовнішніми ознаками, тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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