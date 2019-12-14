На Рівненщині у аварії загинули двоє людей. ФОТО

На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Велика Омеляна трапилась смертельна аварія.Автопригода сталася близько першої години ночі сьогодні, 17 березня, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, яким керував 27-річний житель Тернопільської області.Від отриманих травм водій легковика загинув на місці — медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загинула внаслідок ДТП і пасажирка, особу якої нині встановлюють поліцейські.Кермувальник вантажівки, за зовнішніми ознаками, тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.