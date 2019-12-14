вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині у аварії загинули двоє людей. ФОТО

На Рівненщині у аварії загинули двоє людей. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Велика Омеляна трапилась смертельна аварія.

Автопригода сталася близько першої години ночі сьогодні, 17 березня, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем DAF із напівпричепом, яким керував 27-річний житель Тернопільської області.

Від отриманих травм водій легковика загинув на місці — медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загинула внаслідок ДТП і пасажирка, особу якої нині встановлюють поліцейські.

Кермувальник вантажівки, за зовнішніми ознаками, тверезий. У нього також відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу
Сьогодні, 11:47
Карантин у Луцьку: як працюватиме «Нова пошта»
Сьогодні, 11:42
На Рівненщині у аварії загинули двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку, попри карантин, працюють ринки
Сьогодні, 11:20
У Ковельському районі викрили підпільну пилораму. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
27 лютий, 13:31
На Рівненщині двоє хлопців загинули у аварії. ФОТО На Рівненщині двоє хлопців загинули у аварії. ФОТО
03 січень, 10:52
Смертельна аварія на Рівненщині: одна людина загинула, троє – в лікарні. ФОТО Смертельна аварія на Рівненщині: одна людина загинула, троє – в лікарні. ФОТО
14 грудень, 2019, 11:32
На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе На Рівненщині водій легкокика в’їхав у кафе
28 листопад, 2019, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний хлопець за кермом мотоцикла скоїв аварію: травмувалась 17-річна дівчина
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцькраді працює «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Сьогодні, 12:18
 0
У Луцьку впіймали молодика «на бляхах», який втретє сів п'яним за кермо. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині служба зайнятості змінює роботу в умовах карантину
Сьогодні, 12:10
 0
Черги до банку і відсутність розмітки в магазинах: як Луцьк живе в умовах карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8