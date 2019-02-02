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На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО

На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
У селах Полапи та Городне Любомльського району провели обстеження житлово-побутових умов проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович на сторінці у facebook.

За результатами рейду виявили факт ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків щодо забезпечення належних умов для проживання, виховання, розвитку дітей.

Відтак, на батьків склали адміністративний протокол за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також зазначається, що особливу увагу батьків звертали на необхідність обмеження часу перебування дітей в місцях масового скупчення людей та догляд за ними у період карантину в зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції на території України.

На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО

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Теги: умови, сім'ї, діти, рейд
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Коментарі 1
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Стиль життя полішуків_срач!І це_спадковість.Так,що дивного тут нема нічого.
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