На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У селах Полапи та Городне Любомльського району провели обстеження житлово-побутових умов проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович на сторінці у facebook.
За результатами рейду виявили факт ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків щодо забезпечення належних умов для проживання, виховання, розвитку дітей.
Відтак, на батьків склали адміністративний протокол за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також зазначається, що особливу увагу батьків звертали на необхідність обмеження часу перебування дітей в місцях масового скупчення людей та догляд за ними у період карантину в зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович на сторінці у facebook.
За результатами рейду виявили факт ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків щодо забезпечення належних умов для проживання, виховання, розвитку дітей.
Відтак, на батьків склали адміністративний протокол за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також зазначається, що особливу увагу батьків звертали на необхідність обмеження часу перебування дітей в місцях масового скупчення людей та догляд за ними у період карантину в зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Стиль життя полішуків_срач!І це_спадковість.Так,що дивного тут нема нічого.
Останні новини
Два луцьких виші – повністю на карантині
Сьогодні, 19:30
Від завтра припиняє їздити маршрутка №251 «Забороль-Підгайці»
Сьогодні, 19:15
На Волині поліцейські розбиралися з горе-батьками, які погано доглядають за дітьми. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У ПЦУ обмежать кількість людей на богослужіннях на час карантину
Сьогодні, 18:42
На Волині аж 40 рятувальників гасили 16 загорань сухої трави
Сьогодні, 18:27
Медіа