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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку, попри карантин, працюють ринки

У Луцьку, попри карантин, працюють ринки
Декілька ринків у Луцьку працюють 17 березня, попри оголошені карантинні заходи.

Як інформує Суспільне Волині адміністратор ринку "Пасаж" Володимир Солога сказав, що до обіду ринок зачинять.

За його словами, пізно ввечері міська рада ухвалила рішення про закриття і вони не встигли його виконати і всіх попередити, тому ринок закривають сьогодні.

Працює сьогодні й "Північний ринок".
У Луцьку, попри карантин, працюють ринки

Як повідомляють Волинські новини, від ранку працює фермерський ринок на площі поблизу РАЦСу, що на проспекті Соборності.
У Луцьку, попри карантин, працюють ринки

Чимало людей порушили заборону і прийшли торгувати на Центральний ринок просто "з землі".

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Теги: коронавірус, карантин, заборона, торгівля, ринки
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