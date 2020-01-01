У Луцьку, попри карантин, працюють ринки





Як інформує Володимир Солога сказав, що до обіду ринок зачинять.



За його словами, пізно ввечері міська рада ухвалила рішення про закриття і вони не встигли його виконати і всіх попередити, тому ринок закривають сьогодні.



Працює сьогодні й "Північний ринок".



Як повідомляють



Чимало людей порушили заборону і прийшли торгувати на Центральний ринок просто "з землі".

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