Луцьк дасть гроші на надбавки медикам, що борються з поширенням коронавірусу
Сьогодні, 11:47
У Луцьку ухвалили рішення виділити фінансову допомогу медикам, що борються з поширенням COVID-19.
Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук у facebook.
Так, 16 березня мерія ухвалила рішення про виділення 1 мільйону гривень на фінансове заохочення лікарів міських закладів охорони здоров'я, які сьогодні знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом.
Також 17 березня прийняли рішення про виділення 400 тисяч гривень для лікарів, фельдшерів та водіїв швидкої допомоги, які обслуговують лучан.
Виділять 100 тисяч гривень на фінансове заохочення працівників Волинської обласної інфекційної лікарні (приймально-діагностичне відділення та реанімація).
"Незважаючи на те, що Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Волинська обласна клінічна лікарня є закладами обласного підпорядкування, ми не можемо сьогодні розділяти працівників за такою ознакою і зволікати з допомогою тим, хто відчуває підвищене навантаження, підвищену небезпеку та допомагає у боротьбі з коронавірусом", - зауважив Поліщук.
Також виділять 50 тисяч гривень на забезпечення засобами захисту патрульної поліції та працівників Луцького ВП ГУ НП у Волинській області.
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Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук у facebook.
Так, 16 березня мерія ухвалила рішення про виділення 1 мільйону гривень на фінансове заохочення лікарів міських закладів охорони здоров'я, які сьогодні знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом.
Також 17 березня прийняли рішення про виділення 400 тисяч гривень для лікарів, фельдшерів та водіїв швидкої допомоги, які обслуговують лучан.
Виділять 100 тисяч гривень на фінансове заохочення працівників Волинської обласної інфекційної лікарні (приймально-діагностичне відділення та реанімація).
"Незважаючи на те, що Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Волинська обласна клінічна лікарня є закладами обласного підпорядкування, ми не можемо сьогодні розділяти працівників за такою ознакою і зволікати з допомогою тим, хто відчуває підвищене навантаження, підвищену небезпеку та допомагає у боротьбі з коронавірусом", - зауважив Поліщук.
Також виділять 50 тисяч гривень на забезпечення засобами захисту патрульної поліції та працівників Луцького ВП ГУ НП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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