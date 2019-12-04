Більше сотні українців «застрягли» на курорті в Шрі-Ланці





Наші громадяни не змогли вилетіти додому через скасування рейсу до Києва, - пише



Вони не зможуть вилетіти зі Шрі-Ланки в ОАЕ, поки Київ не підтвердить, що впустить їх. При цьому туроператор Join Up нібито надіслав всім їм повідомлення, що вони зможуть безперешкодно потрапити на територію країни.



У цілому, застрягли в аеропорту Коломбо 105 українців. Серед пасажирів багато дітей і літніх людей. Туристи кажуть, що в консульстві на їхні дзвінки не відповідають, а грошей, щоб і далі перебувати на Шрі-Ланці, у них немає. Зневірені українці записали відеозвернення до президента України, про що свідчить відео, розміщене на YouTube УП.



Як відомо, у вівторок, 17 березня, Україна перекрила всі види руху через державний кордон в рамках заходів із боротьби з епідемією коронавірусу. Зокрема, скасовуються всі міжнародні регулярні рейси - авіа-, залізничні та автобусні.



Рада національної безпеки і оборони рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто зараз перебуває за межами країни - повернутися.



Раніше повідомлялося, що на карантині за кордоном перебувають 748 українців.









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