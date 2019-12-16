На Волині служба зайнятості змінює роботу в умовах карантину





Про це сьогодні, 17 березня, повідомив відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.



У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19, по всій системі державної служби зайнятості:



- Скасували всі масові та групові заходи для населення та роботодавців: семінари, тренінги, робочі зустрічі, виставки, презентації тощо;



- Розробляють рішення щодо організації планового прийому безробітних громадян фахівцями служби зайнятості дистанційно;



- Навчання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості переводять у режим он-лайн із використанням дистанційних технологій.



Окрім того, у ВОЦЗ відкрили гарячу лінію, зателефонувавши на яку, можна отримати відповіді на всі запитання щодо поточної та перспективної роботи обласної служби зайнятості в умовах карантину.



Про подальші зміни в їх роботі обіцяють повідомляти додатково. А вся оперативна інформація буде з’являтися на сторінці Волинського обласного центру зайнятості в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Задля збереження безпеки в умовах епідеміологічної загрози, Волинська обласна служба зайнятості вносить деякі корективи до роботи з населенням.Про це сьогодні, 17 березня, повідомив відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19, по всій системі державної служби зайнятості:- Скасували всі масові та групові заходи для населення та роботодавців: семінари, тренінги, робочі зустрічі, виставки, презентації тощо;- Розробляють рішення щодо організації планового прийому безробітних громадян фахівцями служби зайнятості дистанційно;- Навчання в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості переводять у режим он-лайн із використанням дистанційних технологій.Окрім того, у ВОЦЗ відкрили гарячу лінію, зателефонувавши на яку, можна отримати відповіді на всі запитання щодо поточної та перспективної роботи обласної служби зайнятості в умовах карантину.Про подальші зміни в їх роботі обіцяють повідомляти додатково. А вся оперативна інформація буде з’являтися на сторінці Волинського обласного центру зайнятості в Facebook:https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-1029790437044833/

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