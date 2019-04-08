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У Луцьку впіймали молодика «на бляхах», який втретє сів п'яним за кермо. ВІДЕО

У Луцьку впіймали молодика «на бляхах», який втретє сів п'яним за кермо. ВІДЕО
У Луцьку патрульні зупинили водія, який втретє протягом року сів за кермо напідпитку.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

17 березня вночі екіпаж патрульних поліцейських зупинив автомобіль Mercedes-Benz E-Class на іноземній реєстрації, за порушення правил дорожнього руху, що на вулиці Вороніхіна.

Під час спілкування з 25-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінку, що не відповідає обстановці.

Керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результат показав 1, 60 проміле, що більш ніж у 8 разів перевищує допустиму норму.

Крім цього, під час перевірки патрульні виявили, що водій вже протягом року двічі притягувався до адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані та позбавлений судом права керування транспортними засобами.

На чоловіка охоронці порядку склали адміністративний протокол за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, та винесли постанову за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.

У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

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Теги: п'яний за кермом, Луцьк
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