У Луцьку впіймали молодика «на бляхах», який втретє сів п'яним за кермо. ВІДЕО

У Луцьку патрульні зупинили водія, який втретє протягом року сів за кермо напідпитку.Про це інформує пресслужба патрульної поліції.17 березня вночі екіпаж патрульних поліцейських зупинив автомобіль Mercedes-Benz E-Class на іноземній реєстрації, за порушення правил дорожнього руху, що на вулиці Вороніхіна.Під час спілкування з 25-річним водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінку, що не відповідає обстановці.Керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці. Результат показав 1, 60 проміле, що більш ніж у 8 разів перевищує допустиму норму.Крім цього, під час перевірки патрульні виявили, що водій вже протягом року двічі притягувався до адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані та позбавлений судом права керування транспортними засобами.На чоловіка охоронці порядку склали адміністративний протокол за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, та винесли постанову за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.