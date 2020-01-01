П'яний хлопець за кермом мотоцикла скоїв аварію: травмувалась 17-річна дівчина
Сьогодні, 12:19
У селі Гораймівка Маневицького району в ДТП постраждала 17-річна пасажирка мотоцикла.
За кермом мотоцикла ІЖ перебував 21-річний житель Маневицького району, - пише ГУНП у Волинській області.
Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок ДТП 17-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології центральної районної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн, виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
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За кермом мотоцикла ІЖ перебував 21-річний житель Маневицького району, - пише ГУНП у Волинській області.
Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок ДТП 17-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології центральної районної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн, виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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