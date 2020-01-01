П'яний хлопець за кермом мотоцикла скоїв аварію: травмувалась 17-річна дівчина

У селі Гораймівка Маневицького району в ДТП постраждала 17-річна пасажирка мотоцикла.За кермом мотоцикла ІЖ перебував 21-річний житель Маневицького району, - пише ГУНП у Волинській області.Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій, ймовірно, не впорався з керуванням та впав. Внаслідок ДТП 17-річна пасажирка мотоцикла отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення неврології центральної районної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн, виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.