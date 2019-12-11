У храмах УПЦ (МП) на Волині з коронавірусом боротимуться молитвами і дзвонами

В усіх монастирях та храмах Волинської єпархії УПЦ (МП) під час літургії будуть проголошувати особливі молитовні прохання, а також підносити молитву про позбавлення від епідемії коронавірусу.Про це йдеться на сайті єпархії.Окрім того, в усіх монастирях Волинської єпархії УПЦ (МП) благословили ударяти в дзвони тричі на день протягом десяти хвилин.Донесуть до відома парафіян інформацію про обов’язковість виконання вимог щодо профілактичних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України, при цьому не піддаючись паніці.Та головне – у дні Великого посту в УПЦ (МП) радять зберігати духовний спокій і регулярно приступати до причастя, "покладаючись на Божу милість та Його святу волю".