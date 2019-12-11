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У храмах УПЦ (МП) на Волині з коронавірусом боротимуться молитвами і дзвонами

У храмах УПЦ (МП) на Волині з коронавірусом боротимуться молитвами і дзвонами
В усіх монастирях та храмах Волинської єпархії УПЦ (МП) під час літургії будуть проголошувати особливі молитовні прохання, а також підносити молитву про позбавлення від епідемії коронавірусу.

Про це йдеться на сайті єпархії.

Окрім того, в усіх монастирях Волинської єпархії УПЦ (МП) благословили ударяти в дзвони тричі на день протягом десяти хвилин.

Донесуть до відома парафіян інформацію про обов’язковість виконання вимог щодо профілактичних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України, при цьому не піддаючись паніці.

Та головне – у дні Великого посту в УПЦ (МП) радять зберігати духовний спокій і регулярно приступати до причастя, "покладаючись на Божу милість та Його святу волю".
У храмах УПЦ (МП) на Волині з коронавірусом боротимуться молитвами і дзвонами
У храмах УПЦ (МП) на Волині з коронавірусом боротимуться молитвами і дзвонами

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Теги: церква, коронавірус, УПЦ (МП)
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