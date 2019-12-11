До +17 градусів: в Україну повертається потепління
Сьогодні, 13:17
Сьогодні, 17 березня, в Україну повертається потепління.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п'ятницю, до +12+17 градусів.
17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.
Вітер буде західним та лагідним.
У Києві у вівторок є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 градусів.
Потім тепло "рвоне" і вже у середу, четвер та п'ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Пік очікується у четвер, до +15, +16 градусів.
Проте, як зазначила синоптик, у неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться - похолодання та мокрий сніг.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п'ятницю, до +12+17 градусів.
17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.
Вітер буде західним та лагідним.
У Києві у вівторок є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 градусів.
Потім тепло "рвоне" і вже у середу, четвер та п'ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Пік очікується у четвер, до +15, +16 градусів.
Проте, як зазначила синоптик, у неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться - похолодання та мокрий сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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