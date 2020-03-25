У Луцьку можуть надовго закрити ринки, які працюють під час карантину





Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



"Інформуємо власників ринків та ярмарків, які сьогодні продовжили свою роботу попри заборону діяльності ринків на час карантину визначеної рішенням міської ради.



У разі, якщо завтра ваші ринки будуть працювати, на засідання сесії Луцької міської ради 25.03.2020 року будуть винесені проекти рішень про дострокове припинення договорів оренди землі під ринками та рішення про припинення діяльності відповідних ярмарків", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 17 березня у Луцьку,

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