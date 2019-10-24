На Волині затримали вантажівку із незаконно видобутим піском





Вантажівку із незаконно видобутим піском правоохоронці затримали вчора, 16 березня, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



Працівники Старовижівського відділу поліції провели огляд місця події. Наразі вирішують питання про накладення арешту на автомобіль та незаконно видобутий пісок.



Триває досудове розслідування.



Довідково: за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення санкцією ч.2 ст. 240 КК України передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Буциньської сільської ради у Старовижівському районі незаконно видобували пісок.Вантажівку із незаконно видобутим піском правоохоронці затримали вчора, 16 березня, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Працівники Старовижівського відділу поліції провели огляд місця події. Наразі вирішують питання про накладення арешту на автомобіль та незаконно видобутий пісок.Триває досудове розслідування.за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення санкцією ч.2 ст. 240 КК України передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

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