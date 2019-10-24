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На Волині затримали вантажівку із незаконно видобутим піском

На Волині затримали вантажівку із незаконно видобутим піском
На території Буциньської сільської ради у Старовижівському районі незаконно видобували пісок.

Вантажівку із незаконно видобутим піском правоохоронці затримали вчора, 16 березня, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Працівники Старовижівського відділу поліції провели огляд місця події. Наразі вирішують питання про накладення арешту на автомобіль та незаконно видобутий пісок.

Триває досудове розслідування.

Довідково: за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення санкцією ч.2 ст. 240 КК України передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

На Волині затримали вантажівку із незаконно видобутим піском

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Теги: пісок, видобування, Волинь
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