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Українці на самоізоляції отримуватимуть 50% своєї середньої зарплати

Українці на самоізоляції отримуватимуть 50% своєї середньої зарплати
Прийнятий Верховною Радою закон про підтримку платників податків на час боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції передбачає оплату лікарняних людям, які знаходяться на самоізоляції, коштом Фонду соціального страхування, в розмірі 50% від їхньої середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев під час брифінгу.

За його словами, прийнятий закон удосконалює норму про лікарняні, в тому числі для осіб, які перебувають на самоізоляції.

«Якщо людина знаходиться на самоізоляції, їй виплачується 50% середньої заробітної плати за рахунок Фонду соціального страхування, незалежно від страхового стажу», - сказав Гетьманцев.

Також він повідомив, що закон передбачає незастосування штрафних санкцій за податковим законодавством, з 1 березня по 31 травня, мораторій на проведення виїзних перевірок до 31 травня, продовження до 1 липня терміну подачі податкових декларацій для фізичних осіб.

Крім того, закон відстрочує сплату податку на землю і на комерційну нерухомість до 30 квітня, і також на цей же період звільняє від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців і відкладає введення фіскалізації на три місяці. Також закон тимчасово звільняє від штрафних санкцій позичальників за споживчими кредитами.


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Теги: самоізоляція, зарплати
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