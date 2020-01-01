Українці на самоізоляції отримуватимуть 50% своєї середньої зарплати

Прийнятий Верховною Радою закон про підтримку платників податків на час боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції передбачає оплату лікарняних людям, які знаходяться на самоізоляції, коштом Фонду соціального страхування, в розмірі 50% від їхньої середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев під час брифінгу.За його словами, прийнятий закон удосконалює норму про лікарняні, в тому числі для осіб, які перебувають на самоізоляції.«Якщо людина знаходиться на самоізоляції, їй виплачується 50% середньої заробітної плати за рахунок Фонду соціального страхування, незалежно від страхового стажу», - сказав Гетьманцев.Також він повідомив, що закон передбачає незастосування штрафних санкцій за податковим законодавством, з 1 березня по 31 травня, мораторій на проведення виїзних перевірок до 31 травня, продовження до 1 липня терміну подачі податкових декларацій для фізичних осіб.Крім того, закон відстрочує сплату податку на землю і на комерційну нерухомість до 30 квітня, і також на цей же період звільняє від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців і відкладає введення фіскалізації на три місяці. Також закон тимчасово звільняє від штрафних санкцій позичальників за споживчими кредитами.