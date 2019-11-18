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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 17 березня

Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 17 березня
Розповіли про ситуацію стосовно запобігання поширенню коронавірусу на Волині станом на 17 березня.

Про це йшлося у вівторок, 17 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, станом на 17 березня на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусу та не виявили нових звернень.

«Ми працюємо на випередження. У цій ситуації треба обмежити відвідування публічних місць. Тому просимо вас залишатися вдома», - наголосила вона. Відтак, в області запровадили низку заходів, зокрема, припинення роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, закладів культури, закриття міжміського та міжобласного сполучання тощо. При цьому всі соціальні програми виконуватимуть, а медики отримають надбавки до зарплати. Також в країні ввели кримінальну відповідальність за недотримання карантинних заходів.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює «гаряча лінія» стосовно питань щодо COVID-19: (0332) 77-65-84 та 77-65-82.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомив, що цього тижня очікують експрес-тести на виявлення коронавірусу. Можливо, перші екземпляри надійдуть в область завтра, 18 березня. Орієнтовно один тест вартуватиме 300 гривень.

«Тестування потрібно, коли людина захворіє. Просто так перевіритися ці тести не дадуть змоги. Якщо люди дотримуватимуться карантинних заходів, то апаратів штучної вентиляції легень вистачить. Усе залежить від нас з вами», - відзначив посадовець.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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Коментарі 1
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А по якій ціні ви закупили ці тести? Покажіть людям! Хто з пенсіонерів, чи малозабезпечених людей може оплатити цей тест?
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