Показали, як луцький ЦНАП працює в умовах карантину

Показали, як ЦНАП у Луцьку працює в умовах карантину.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.За його словами, перед ЦНАПом є розмітка, люди в черзі дотримуються безпечної дистанції. Всередину пускають обмежену кількість відвідувачів."Закликаємо заклади та магазини міста, яким дозволено працювати під час карантину зробити розмітку та слідкувати за дотриманням нормативу одночасної максимальної кількості людей в приміщенні з розрахунку 15 м. кв. на одну людину.Також просимо відвідувачів закладів подбати про свою власну безпеку й дотримуватися в чергах безпечної відстані один до одного", - наголосив він.