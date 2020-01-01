Показали, як луцький ЦНАП працює в умовах карантину
Сьогодні, 14:40
Показали, як ЦНАП у Луцьку працює в умовах карантину.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, перед ЦНАПом є розмітка, люди в черзі дотримуються безпечної дистанції. Всередину пускають обмежену кількість відвідувачів.
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"Закликаємо заклади та магазини міста, яким дозволено працювати під час карантину зробити розмітку та слідкувати за дотриманням нормативу одночасної максимальної кількості людей в приміщенні з розрахунку 15 м. кв. на одну людину.
Також просимо відвідувачів закладів подбати про свою власну безпеку й дотримуватися в чергах безпечної відстані один до одного", - наголосив він.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, перед ЦНАПом є розмітка, люди в черзі дотримуються безпечної дистанції. Всередину пускають обмежену кількість відвідувачів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Черги до банку і відсутність розмітки в магазинах: як Луцьк живе в умовах карантину. ФОТО
"Закликаємо заклади та магазини міста, яким дозволено працювати під час карантину зробити розмітку та слідкувати за дотриманням нормативу одночасної максимальної кількості людей в приміщенні з розрахунку 15 м. кв. на одну людину.
Також просимо відвідувачів закладів подбати про свою власну безпеку й дотримуватися в чергах безпечної відстані один до одного", - наголосив він.
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