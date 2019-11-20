Як у луцькій школі відбувається онлайн-навчання під час карантину. ВІДЕО





Про це Оксана Мартинюк.



Каже: впродовж 5 років працюють над створенням хмарного середовища і запровадженням форми навчання за допомогою інтернет-сервісів.



У Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука у класах проводять уроки: парти порожні, вчителі за робочим місцями чи біля дошки, учні - вдома за моніторами гаджетів. Заступниця директора гімназії Оксана Мартинюк проводить урок «Економіка» для учнів 5-х класів.



«Учні під’єднуються через аудіо, відео спілкуються з вчителем, переслуховують лекцію, переглядають відео-уроки, презентації. Це дає можливість повноцінно організувати навчання. Ми не просто задаємо домашнє завдання, а й пояснюємо матеріал, надаємо консультації, проводимо оцінювання», - розповідає заступниця директора гімназії Оксана Мартинюк.



Поряд у класі урок української мови для учнів 8-го класу. Вчителька математики Ірина Сапожнік говорить, що уроки відбуваються персональні та колективні.



«Хто підключився пізніше – то ви отримали не таку оцінку, як хотіли, тому наступного разу, як буде тест – включайтеся зразу. Оцінки виставляю в журнал, тому старайтеся, щоб ці оцінки відповідали вашим знанням», - каже вчителька математики.



Школярка Богдана Гринчук працює онлайн через телефон. Показує, як заходить в електронний клас, де за розділами є шкільні предмети.



«Ірина Віталіївна каже доброго дня, сьогодні така то тема, стоїть біля дошки розповідає, робимо завдання. А сьогодні ще була самостійна, ми її паралельно розв’язували і вона онлайн дивилася хто що зробив і які помилки», - говорить одинадцятикласниця Богдана Гринчук.



З дому вчиться Софія Кашуб’як.



«Перша пара о 9 годині, друга о 10 і третя об 11. Це зручно, безпечно та можемо отримувати нові знання, як і у школі. Зараз проходить урок алгебри, на ньому учитель пояснює що робити і ми можемо задавати запитання. Також закидають завдання у клас-рум, за них ми отримуємо оцінку», - розповідає дев’ятикласниця Софія Кашуб’як.



Мама школярки Ірина Кашуб’як говорить: дистанційне навчання впроваджують у позашкіллі.



«Заняття меншої доньки, вона відвідує зразковий колектив народного танцю «Волиняночка», то наша керівник запропонувала щоб вони щодня займалися, бо не може в танцюриста бути перерв, і ми знімаємо відео та надсилаємо керівнику, вона за це дуже вдячна», - зауважила мама школярки.



Усі заклади освіти зобов'язали перейти на дистанційну форму навчання, - говорить начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна.



«Це залежить від педагога та колективу, як вони будуть це здійснювати і від технічних можливостей. Є багато можливостей навчатися он-лайн: від відео уроків, до телефонного режиму», - відзначила начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна.



На Волині є 611 шкіл, каже Людмила Плахотна, до 3 квітня усі навчальні заклади зачинені.





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