Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині
Сьогодні, 16:42
Начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко та начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна подали свої щорічні декларації про доходи за 2019 рік.
У декларації Зіновії Лещенко відсутня інформації стосовно будь-яких об’єктів нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва, цінного майна та транспортних засобів, натомість вказана заробітна плата, отримана за основним місцем роботи. Сума становить 355 944 гривні (у 2018 році було менше – 247 661 гривня), тобто посадовиця в середньому за місяць заробляла понад 29 тисяч гривень. Також Зіновія Лещенко задекларувала 1 000 преміальних та 100 000 готівкових коштів, які зберігаються у гривнях.
Син Богдан Лещенко має 5 200 гривень стипендії від ЛНУ імені Івана Франка та 1 500 гривень винагороди від КЗ «Гімназія №21».
У декларації начальниці управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмили Плахотної інформації дещо більше.
Із 1994 року у 50%-ій власності посадовиці – земельна ділянка площею 1100 "квадратів" у селі Зміїнець Луцького району, із 2012 року володіє трьома ділянками у Фалемичах Володимир-Волинського району: на 10 400, 8 850 та 3 450 м2. У власності начальниці управління освіти Волинської ОДА також будинок у Зміїнці, загальна площа якого 207 м2.
Людмила Плахотна задекларувала автомобіль MITSUBISHI Sigma 1992 року випуску, який із 1997 року належить її чоловіку – Юрію Плахотному.
Задекларована зарплата начальниці управління освіти Волинської ОДА становила торік 396 000 гривень (у 2018 році отримала менше – 332 010 гривень), тобто в середньому 33 тисячі гривень у місяць. Гонорари та інші виплати у 2019 році становили 4 413 гривень.
Задекларовані доходи чоловіка – пенсія розміром 61 200 тисяч гривень. Грошові активи Людмили Плахотної становлять 200 000 гривень.
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У декларації Зіновії Лещенко відсутня інформації стосовно будь-яких об’єктів нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва, цінного майна та транспортних засобів, натомість вказана заробітна плата, отримана за основним місцем роботи. Сума становить 355 944 гривні (у 2018 році було менше – 247 661 гривня), тобто посадовиця в середньому за місяць заробляла понад 29 тисяч гривень. Також Зіновія Лещенко задекларувала 1 000 преміальних та 100 000 готівкових коштів, які зберігаються у гривнях.
Син Богдан Лещенко має 5 200 гривень стипендії від ЛНУ імені Івана Франка та 1 500 гривень винагороди від КЗ «Гімназія №21».
У декларації начальниці управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмили Плахотної інформації дещо більше.
Із 1994 року у 50%-ій власності посадовиці – земельна ділянка площею 1100 "квадратів" у селі Зміїнець Луцького району, із 2012 року володіє трьома ділянками у Фалемичах Володимир-Волинського району: на 10 400, 8 850 та 3 450 м2. У власності начальниці управління освіти Волинської ОДА також будинок у Зміїнці, загальна площа якого 207 м2.
Людмила Плахотна задекларувала автомобіль MITSUBISHI Sigma 1992 року випуску, який із 1997 року належить її чоловіку – Юрію Плахотному.
Задекларована зарплата начальниці управління освіти Волинської ОДА становила торік 396 000 гривень (у 2018 році отримала менше – 332 010 гривень), тобто в середньому 33 тисячі гривень у місяць. Гонорари та інші виплати у 2019 році становили 4 413 гривень.
Задекларовані доходи чоловіка – пенсія розміром 61 200 тисяч гривень. Грошові активи Людмили Плахотної становлять 200 000 гривень.
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