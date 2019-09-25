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Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині

Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині
Начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко та начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна подали свої щорічні декларації про доходи за 2019 рік.

У декларації Зіновії Лещенко відсутня інформації стосовно будь-яких об’єктів нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва, цінного майна та транспортних засобів, натомість вказана заробітна плата, отримана за основним місцем роботи. Сума становить 355 944 гривні (у 2018 році було менше – 247 661 гривня), тобто посадовиця в середньому за місяць заробляла понад 29 тисяч гривень. Також Зіновія Лещенко задекларувала 1 000 преміальних та 100 000 готівкових коштів, які зберігаються у гривнях.

Син Богдан Лещенко має 5 200 гривень стипендії від ЛНУ імені Івана Франка та 1 500 гривень винагороди від КЗ «Гімназія №21».

Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині


У декларації начальниці управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмили Плахотної інформації дещо більше.

Із 1994 року у 50%-ій власності посадовиці – земельна ділянка площею 1100 "квадратів" у селі Зміїнець Луцького району, із 2012 року володіє трьома ділянками у Фалемичах Володимир-Волинського району: на 10 400, 8 850 та 3 450 м2. У власності начальниці управління освіти Волинської ОДА також будинок у Зміїнці, загальна площа якого 207 м2.

Людмила Плахотна задекларувала автомобіль MITSUBISHI Sigma 1992 року випуску, який із 1997 року належить її чоловіку – Юрію Плахотному.

Задекларована зарплата начальниці управління освіти Волинської ОДА становила торік 396 000 гривень (у 2018 році отримала менше – 332 010 гривень), тобто в середньому 33 тисячі гривень у місяць. Гонорари та інші виплати у 2019 році становили 4 413 гривень.

Задекларовані доходи чоловіка – пенсія розміром 61 200 тисяч гривень. Грошові активи Людмили Плахотної становлять 200 000 гривень.

Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині


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Теги: Лещенко, Плахотна, декларація, гроші, доходи
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