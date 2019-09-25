Скільки заробляють і чим багаті головні освітянки Луцька і Волині

Зіновія Лещенко та начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна подали свої щорічні декларації про доходи за 2019 рік.



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Син Богдан Лещенко має 5 200 гривень стипендії від ЛНУ імені Івана Франка та 1 500 гривень винагороди від КЗ «Гімназія №21».







У декларації начальниці управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмили Плахотної інформації дещо більше.



Із 1994 року у 50%-ій власності посадовиці – земельна ділянка площею 1100 "квадратів" у селі Зміїнець Луцького району, із 2012 року володіє трьома ділянками у Фалемичах Володимир-Волинського району: на 10 400, 8 850 та 3 450 м2. У власності начальниці управління освіти Волинської ОДА також будинок у Зміїнці, загальна площа якого 207 м2.



Людмила Плахотна задекларувала автомобіль MITSUBISHI Sigma 1992 року випуску, який із 1997 року належить її чоловіку – Юрію Плахотному.



Задекларована зарплата начальниці управління освіти Волинської ОДА становила торік 396 000 гривень (у 2018 році отримала менше – 332 010 гривень), тобто в середньому 33 тисячі гривень у місяць. Гонорари та інші виплати у 2019 році становили 4 413 гривень.



Задекларовані доходи чоловіка – пенсія розміром 61 200 тисяч гривень. Грошові активи Людмили Плахотної становлять 200 000 гривень.







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