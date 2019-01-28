Карантин у Ковелі: черги до банкоматів і стихійний ринок у центрі міста. ФОТО





Вранці у вівторок, 17 березня, у центрі Ковеля можна було спостерігати черги до відділень «ПриватБанку» та «Ощадбанку», а також до банкоматів. До банківських установ працівники впускали лише по кілька чоловік, всі решта змушені були очікувати на дворі, - пише



Ходити на вулицях у масках ковельчани ігнорують.



На вхідних дверях адміністративної будівлі, де знаходяться міська та районні органи влади, вивісили табличку: «Карантин». Закриті для відвідувачів інші установи місцевого самоврядування, а також центральна бібліотека. Пасажирські автоперевезення та переважна більшість торговельних об’єктів у Ковелі працюють у звичному режимі. Не припинив роботу й стихійний базар у самому центрі міста, біля відділення «ПриватБанку», де на землі продають продукти харчування. На карантин закрилися лише деякі магазини та заклади громадського харчування.



Біля спеціалізованої школи №3 тривають ремонтно-будівельні роботи, а на території міської гімназії робітники зрізали дерева.





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