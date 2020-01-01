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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку на час карантину можуть лишити курсувати лише тролейбуси

У Луцьку на час карантину можуть лишити курсувати лише тролейбуси
У Луцьку розглядають питання щодо зменшення кількості громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив заммера Григорій Недопад.

Він повідомив, що, за даними “Сіті Кард”, зменшилась кількість пасажирів. Нині обговорюють варіант щодо курсування лише електротранспорту, що пройшов дезінфекцію.

"Автобуси їздитимуть у ті райони, де нема тролейбусних ліній, зокрема, на Вишків, Теремно, у Боголюби до філії обласної лікарні", - зауважив Недопад.

Утім, поки це рішення на стадії розробки.

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Теги: коронавірус, карантин, Луцьк
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