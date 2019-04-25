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У Горохові – новий керівник поліції

У Горохові – новий керівник поліції
17 березня у Горохівському відділі поліції представили нового керівника поліції району. Ним став Андрій Анатолійович Литвин.

Про це йдеться на сторінці "Горохів поліція" у facebook.

"17.03.2020 особовому складу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області представлено тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції майора поліції Андрія Анатолійовича Литвина", - йдеться у дописі.

У Горохові – новий керівник поліції

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Теги: Горохів, керівник, поліція
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