У Горохові – новий керівник поліції

Андрій Анатолійович Литвин.



Про це йдеться на сторінці "Горохів поліція" у facebook.



"17.03.2020 особовому складу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області представлено тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції майора поліції Андрія Анатолійовича Литвина", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня у Горохівському відділі поліції представили нового керівника поліції району. Ним ставПро це йдеться на сторінці "Горохів поліція" у facebook."17.03.2020 особовому складу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області представлено тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції майора поліції Андрія Анатолійовича Литвина", - йдеться у дописі.

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