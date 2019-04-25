У Горохові – новий керівник поліції
Сьогодні, 15:48
17 березня у Горохівському відділі поліції представили нового керівника поліції району. Ним став Андрій Анатолійович Литвин.
Про це йдеться на сторінці "Горохів поліція" у facebook.
"17.03.2020 особовому складу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області представлено тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції майора поліції Андрія Анатолійовича Литвина", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці "Горохів поліція" у facebook.
"17.03.2020 особовому складу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області представлено тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліції майора поліції Андрія Анатолійовича Литвина", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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