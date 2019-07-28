Вперше в історії незалежної України Генпрокурором стала жінка

Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову Генеральним прокурором України.



Про це йдеться в указі Зеленського від 17 березня.



"Призначити Венедіктову Iрину Валентинівну Генеральним прокурором", - сказано у документі.



Крім того, Зеленський іншим указом звільнив Венедіктову від тимчасового виконання обов'язків Директора Державного бюро розслідувань.



Хто така Ірина Венедиктова



Як пише видання



Призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора підтримали 269 депутатів. ("Слуга народу" - 224 голосів, ОПЗЖ - 3; "За майбутнє - 16; "Довіра"- 13; позафракційні - 13).



З 27 грудня 2019 року Венедиктова працювала на посаді в.о. голови Державного бюро розслідувань.



Біографія Венедиктової



Ірина Валентинівна Венедиктова народилася в Харкові 21 вересня 1978 року в родині юристів.



Освіта. Правознавець, юрист, доктор юридичних наук і професор. Освіту здобула в Харківському національному університеті внутрішніх справ, також пройшла курс навчання в Chartered Institute of Arbitrators.



Кар'єра. Ірина Венедиктова працювала завідуючою кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.



Є арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Венедиктова також керує власною науковою школою. Була радником в декількох юрфірмах.



У 2017 році Ірина Венедиктова брала участь в конкурсі на посаду судді касаційного цивільного суду при Верховному Суді України, проте не набрала потрібної кількості балів.



Політична діяльність. Під час виборів президента 2019 року була членом "ЗеКоманди" Володимира Зеленського, відповідала за судову реформу.



За результатами парламентських виборів пройшла в Раду за списком "Слуги народу" під номером 3. Займала посаду глави Комітету з правової політики та правосуддя.



27 грудня 2019 року Венедиктова була призначена президентом на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань.

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