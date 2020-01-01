Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус
Сьогодні, 17:02
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести чемпіонат Європи 2020 року на рік.
Про це повідомляють футбольні асоціації європейських країн, - пише Корреспондент.
Чемпіонат Європи, який мав стартувати 12 червня у 12 містах Європи, буде перенесений на 2021 рік. Орієнтовний початок турніру - 11 червня.
При цьому ЗМІ повідомляють, що УЄФА вимагає від клубів і ліг компенсацію в розмірі 300 млн євро за перенесення Євро-2020.
При цьому, УЄФА вимагає, щоб усі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють футбольні асоціації європейських країн, - пише Корреспондент.
Чемпіонат Європи, який мав стартувати 12 червня у 12 містах Європи, буде перенесений на 2021 рік. Орієнтовний початок турніру - 11 червня.
При цьому ЗМІ повідомляють, що УЄФА вимагає від клубів і ліг компенсацію в розмірі 300 млн євро за перенесення Євро-2020.
При цьому, УЄФА вимагає, щоб усі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус
Сьогодні, 17:02
ЖК «Західний олімп» пропонує квартири за вигідними цінами*
Сьогодні, 16:37
Вперше в історії незалежної України Генпрокурором стала жінка
Сьогодні, 16:14
У Горохові – новий керівник поліції
Сьогодні, 15:48
Медіа