Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус





Про це повідомляють футбольні асоціації європейських країн, - пише



Чемпіонат Європи, який мав стартувати 12 червня у 12 містах Європи, буде перенесений на 2021 рік. Орієнтовний початок турніру - 11 червня.



При цьому ЗМІ повідомляють, що УЄФА вимагає від клубів і ліг компенсацію в розмірі 300 млн євро за перенесення Євро-2020.



При цьому, УЄФА вимагає, щоб усі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести чемпіонат Європи 2020 року на рік.Про це повідомляють футбольні асоціації європейських країн, - пише Корреспондент. Чемпіонат Європи, який мав стартувати 12 червня у 12 містах Європи, буде перенесений на 2021 рік. Орієнтовний початок турніру - 11 червня.При цьому ЗМІ повідомляють, що УЄФА вимагає від клубів і ліг компенсацію в розмірі 300 млн євро за перенесення Євро-2020.При цьому, УЄФА вимагає, щоб усі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.

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