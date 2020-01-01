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Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус

Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести чемпіонат Європи 2020 року на рік.

Про це повідомляють футбольні асоціації європейських країн, - пише Корреспондент.

Чемпіонат Європи, який мав стартувати 12 червня у 12 містах Європи, буде перенесений на 2021 рік. Орієнтовний початок турніру - 11 червня.

При цьому ЗМІ повідомляють, що УЄФА вимагає від клубів і ліг компенсацію в розмірі 300 млн євро за перенесення Євро-2020.

При цьому, УЄФА вимагає, щоб усі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.


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Теги: Євро-2020, зміни, перенесення
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