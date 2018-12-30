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Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні

Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Волинські рятувальники долучились до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для повернення їх додому.

Так, станом на 16:30 автобуси рятувальників перевезли 492 громадянина, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.

Так, для перевезення людей, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону Управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.

Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.

Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили.

Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні


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Теги: рятувальники, кордон, пункт пропуску
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