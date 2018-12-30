Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Сьогодні, 17:20
Волинські рятувальники долучились до надання допомоги громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для повернення їх додому.
Так, станом на 16:30 автобуси рятувальників перевезли 492 громадянина, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, для перевезення людей, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону Управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.
Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.
Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили.
Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
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Так, станом на 16:30 автобуси рятувальників перевезли 492 громадянина, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, для перевезення людей, які перебували на пункті пропуску з польського боку і не могли перетнути кордон через припинення курсування рейсових автобусів у зв’язку із карантинними заходами, залучили автобуси аварійно-рятувального загону Управління ДСНС області, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку.
Поблизу пункту пропуску на території України рятувальники УДСНС України у Волинській області розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення для надання допомоги громадянам – люди мали можливість зігрітись та випити гарячого чаю.
Випадків підвищення температури в громадян та співробітників, які надавали допомогу людям, не виявили.
Працівники ДСНС працювали в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
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