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На Волині Центри обслуговування платників тимчасово обмежили доступ відвідувачів

На Волині Центри обслуговування платників тимчасово обмежили доступ відвідувачів
У зв’язку з карантином вхід в приміщення Центрів обслуговування платників з 17 березня по 3 квітня тимчасово обмежили.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Обмежувальні заходи, зокрема дистанційні взаємодія з платниками податків, запроваджені на виконання розпорядження КМУ від 03.02.2020 року № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

Водночас, у кожному Центрі обслуговування платників працюватиме відповідальна особа-модератор, яка за нагальної потреби допоможе відвідувачу отримати необхідну інформацію чи послугу.

Громадяни, які замовили послугу до запровадження карантину, зможуть отримати необхідну довідку у визначений термін.

На період карантину для отримання адміністративних та інших послуг можна використовувати електронні сервіси ДПС, зокрема електронний кабінет платника податків (cabinet.tax.gov.ua).

Щоб отримати консультацію або отримати консультацію рекомендуємо платникам податків звертатися за телефонами:
м. Луцьк (0332) 777145, (0332) 777190;
м. Ковель (03352) 59817,(03352) 53395;
смт. Турійськ (03363) 30187;
м. Володимир-Волинський (03342) 22744;
смт. Локачі (03374)21866;
м. Нововолинськ (03344)30440, (03344)31397;
м. Горохів (03379) 21334;
смт. Іваничі (03372) 22135;
м. Любомль (03377) 24391, (03377) 22111, (03377) 24303;
смт. Стара Вижівка (03346) 21330;
смт. Шацьк (03355) 20095, 03355 (20855);
смт. Ратне (03366) 21475;
м. Камінь-Каширський (03357) 23187;
смт. Любешів (03362) 21121;
м. Ківерці (03365) 31146;
смт. Маневичі (03376) 22252; (03376) 22290;
смт. Рожище (03368) 21178.

Листи можна надсилати на офіційні скриньки:
- Луцької ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Ковельської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Турійської ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Володимир-Волинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Локачинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
vl. [email protected];
- Нововолинська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Горохівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Іваничівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Любомльська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Старовижівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected].gov.ua;
- Шацька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Ратнівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Камінь-Каширська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Любешівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області
dpi309 ukr.net;
- Ківерцівська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Маневицька ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];
- Рожищенська ДПІ Головного управління ДПС у Волинській області [email protected];

Інша необхідна інформація – на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області за адресою: vl.tax.gov.ua та у Facebook.

Додатково інформують: продовжити термін дії чинного кваліфікованого сертифікату електронного ключа ДПС можна на сайті acsklidd.gov.ua, згенерувати новий кваліфікований сертифікат електронного ключа можна у будь-якому іншому акредитованому центрі сертифікації ключів.

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Теги: Центри обслуговування платників, карантин, коронавірус
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