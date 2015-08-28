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Волинянка на клумбі знайшла небезпечний предмет

Волинянка на клумбі знайшла небезпечний предмет
На Волині сапери знешкодили 5 мінометних мін та один снаряд часів минулої війни.

Так, 16 березня на відкритій території, що поблизу села Красів Горохівського району, виявили 5 вибухонебезпечних предметів. До приїзду рятувальників місце їх виявлення взяли під охорону співробітники поліції, - пише УДСНС України у Волинській області.

Сапери, які прибули за викликом, визначили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої Світової війни. Боєприпаси у встановленому порядку спецавтомобілем вивезли у визначене безпечне місце та знищили.

Цього ж дня мешканка села Полонка Луцького району, працюючи на клумбі біля власної оселі, натрапила на заіржавілий небезпечний предмет. Вона відразу ж зателефонувала до служби порятунку «101». Сапери ДСНС ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм, вилучили та знищили на спеціальному майданчику.


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Теги: снаряд, сапери, волинянка, знахідка
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