Волинянка на клумбі знайшла небезпечний предмет

На Волині сапери знешкодили 5 мінометних мін та один снаряд часів минулої війни.Так, 16 березня на відкритій території, що поблизу села Красів Горохівського району, виявили 5 вибухонебезпечних предметів. До приїзду рятувальників місце їх виявлення взяли під охорону співробітники поліції, - пише УДСНС України у Волинській області.Сапери, які прибули за викликом, визначили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої Світової війни. Боєприпаси у встановленому порядку спецавтомобілем вивезли у визначене безпечне місце та знищили.Цього ж дня мешканка села Полонка Луцького району, працюючи на клумбі біля власної оселі, натрапила на заіржавілий небезпечний предмет. Вона відразу ж зателефонувала до служби порятунку «101». Сапери ДСНС ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм, вилучили та знищили на спеціальному майданчику.