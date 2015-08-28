Волинянка на клумбі знайшла небезпечний предмет
Сьогодні, 17:40
На Волині сапери знешкодили 5 мінометних мін та один снаряд часів минулої війни.
Так, 16 березня на відкритій території, що поблизу села Красів Горохівського району, виявили 5 вибухонебезпечних предметів. До приїзду рятувальників місце їх виявлення взяли під охорону співробітники поліції, - пише УДСНС України у Волинській області.
Сапери, які прибули за викликом, визначили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої Світової війни. Боєприпаси у встановленому порядку спецавтомобілем вивезли у визначене безпечне місце та знищили.
Цього ж дня мешканка села Полонка Луцького району, працюючи на клумбі біля власної оселі, натрапила на заіржавілий небезпечний предмет. Вона відразу ж зателефонувала до служби порятунку «101». Сапери ДСНС ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм, вилучили та знищили на спеціальному майданчику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 16 березня на відкритій території, що поблизу села Красів Горохівського району, виявили 5 вибухонебезпечних предметів. До приїзду рятувальників місце їх виявлення взяли під охорону співробітники поліції, - пише УДСНС України у Волинській області.
Сапери, які прибули за викликом, визначили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої Світової війни. Боєприпаси у встановленому порядку спецавтомобілем вивезли у визначене безпечне місце та знищили.
Цього ж дня мешканка села Полонка Луцького району, працюючи на клумбі біля власної оселі, натрапила на заіржавілий небезпечний предмет. Вона відразу ж зателефонувала до служби порятунку «101». Сапери ДСНС ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм, вилучили та знищили на спеціальному майданчику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Міносвіти запускає онлайн-курси з підготовки до ЗНО
Сьогодні, 17:54
Волинянка на клумбі знайшла небезпечний предмет
Сьогодні, 17:40
Двоє юнаків побили та пограбували 13-річного волинянина
Сьогодні, 17:35
Волинські рятувальники перевезли майже 500 людей, які застрягли на польському кордоні
Сьогодні, 17:20
Медіа