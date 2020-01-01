Два луцьких виші – повністю на карантині





Про це



У двох волинських університетах цю інформацію підтвердили.



«11-го березня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти. Того ж дня в університет надійшов відповідний лист від Міністерства освіти і науки. 12-го березня я підписав наказ «Про заходи щодо запобігання захворюванням, які викликає коронавірусна інфекція». Зрештою, 16 березня, виконуючи рішення позачергової сесії Луцької міської ради, навчальні корпуси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки закрито на карантин. Навчальний процес переведено на дистанційну форму. Виконання службових обов‘язків здійснюватиметься також дистанційно. Для нас найважливіше здоров’я наших студентів та працівників, тому керівництво Університету дотримується всіх рекомендацій влади, медиків та профільного міністерства, щоб не допустити поширення пандемії», – прокоментував «Конкуренту» ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось.



В.о. ректора Луцького НТУ Сергій Шимчук також підтвердив закриття корпусів.



«Діємо відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року. Ми також закриваємо. Так. І працюємо дистанційно», – прокоментував в.о. ректора Луцького НТУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки та Луцький національний технічний університети закривають свої корпуси на час карантину.Про це «Конкуренту» 17 березня стало відомо із власних джерел.У двох волинських університетах цю інформацію підтвердили.«11-го березня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти. Того ж дня в університет надійшов відповідний лист від Міністерства освіти і науки. 12-го березня я підписав наказ «Про заходи щодо запобігання захворюванням, які викликає коронавірусна інфекція». Зрештою, 16 березня, виконуючи рішення позачергової сесії Луцької міської ради, навчальні корпуси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки закрито на карантин. Навчальний процес переведено на дистанційну форму. Виконання службових обов‘язків здійснюватиметься також дистанційно. Для нас найважливіше здоров’я наших студентів та працівників, тому керівництво Університету дотримується всіх рекомендацій влади, медиків та профільного міністерства, щоб не допустити поширення пандемії», – прокоментував «Конкуренту» ректор Лесиного вишуВ.о. ректора Луцького НТУтакож підтвердив закриття корпусів.«Діємо відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року. Ми також закриваємо. Так. І працюємо дистанційно», – прокоментував в.о. ректора Луцького НТУ.

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