Двоє юнаків побили та пограбували 13-річного волинянина

У Нововолинську побили та пограбували 13-річного хлопця.Так, із заявою до поліції звернулася мати неповнолітнього потерпілого. Жінка повідомила, що близько 18 години двоє невідомих хлопців побили її 13-річного сина та відібрали гроші, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що злочин скоїли місцеві жителі. Їм 16 та 19 років. Старшого затримали у порядку ст. 208 КПК України.Обом зловмисника слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу.Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Головне фото – ілюстративне.