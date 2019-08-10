Двоє юнаків побили та пограбували 13-річного волинянина
Сьогодні, 17:35
У Нововолинську побили та пограбували 13-річного хлопця.
Так, із заявою до поліції звернулася мати неповнолітнього потерпілого. Жінка повідомила, що близько 18 години двоє невідомих хлопців побили її 13-річного сина та відібрали гроші, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що злочин скоїли місцеві жителі. Їм 16 та 19 років. Старшого затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Обом зловмисника слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Головне фото – ілюстративне.
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Так, із заявою до поліції звернулася мати неповнолітнього потерпілого. Жінка повідомила, що близько 18 години двоє невідомих хлопців побили її 13-річного сина та відібрали гроші, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що злочин скоїли місцеві жителі. Їм 16 та 19 років. Старшого затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Обом зловмисника слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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