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МОЗ закликає українських бізнесменів допомогти фінансово у боротьбі з коронавірусом

МОЗ закликає українських бізнесменів допомогти фінансово у боротьбі з коронавірусом
Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українського бізнесу із закликом у максимально стислі терміни надати посильну допомогу для протидії пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Лист про це 16 березня направили у Федерацію роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Українську раду бізнесу, Торгово-промислову палату України, Український союз промисловців і підприємців, Спілку українських підприємців, Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгівельну палату в Україні.

"Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів", - написав Ілля Ємець у листі.

Як підкреслив Міністр, залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом – загальносвітова тенденція, підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

"Зокрема, ВООЗ, спільно з Фондом Організації Об’єднаних Націй та Швейцарським фондом благодійності, створює Фонд солідарного реагування на COVID-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям зробити свій внесок", - підкреслив Ілля Ємець.

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Теги: МОЗ України, бізнес, допомога
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