Міносвіти запускає онлайн-курси з підготовки до ЗНО





Як повідомляє пресслужба відомства, лекції з української мови та літератури, біології, математики та історії України транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі Міносвіти, - пише



Сьогодні трансляцію запланували з 18:30 до 21:00.



Надалі вона відбуватиметься за графіком:



- середа: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

- четвер: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

- п’ятниця: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;

- субота та неділя: 10:00-20:00 (з перервами).



«З ініціативи Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам — EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії — за те, що зголосились поділитися своїм контентом», — відзначила заступниця міністра відомства Любомира Мандзій.



Вона уточнила, що ті, хто мають якісний інтернет, зможуть дивитися уроки під час трансляцій та обрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на телеканалі «Рада».



Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки 17 березня о 18:30 запускає онлайн-курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, які транслюватимуть під час карантину.Як повідомляє пресслужба відомства, лекції з української мови та літератури, біології, математики та історії України транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі Міносвіти, - пише УНІАН. Сьогодні трансляцію запланували з 18:30 до 21:00.Надалі вона відбуватиметься за графіком:- середа: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;- четвер: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;- п’ятниця: 8:00-9:00 та 18:30-21:00;- субота та неділя: 10:00-20:00 (з перервами).«З ініціативи Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам — EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії — за те, що зголосились поділитися своїм контентом», — відзначила заступниця міністра відомства Любомира Мандзій.Вона уточнила, що ті, хто мають якісний інтернет, зможуть дивитися уроки під час трансляцій та обрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на телеканалі «Рада».Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

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