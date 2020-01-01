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Вручили приз другому переможцю акції «Купуй сардельки - вигравай IPhone» від ТМ «Забіяка»*

Вручили приз другому переможцю акції «Купуй сардельки - вигравай IPhone» від ТМ «Забіяка»*
Компанія «Забіяка» щотижня протягом березня розігрує чотири ігрові приставки Sony PlayStation, а наприкінці місяця на учасників чекає головний приз - IPhone 11ProMax. У вівторок, 17 березня, другий приз отримала лучанка Оксана Карпова.

Про це повідоляє Перший.

Вона розповіла, що завжди купує продукцію ТМ «Забіяка», бо це смачно та доступно.

«Люблю усі сардельки від цієї компанії, але найбільше подобаються «Пузаті». Взагалі ця компанія виробляє і смачні, і доступні за ціною м’ясні вироби, тому дуже рада, що ще й приз отримала», – поділилась своїми враженням переможниця.

Також жінка зазначила, що буде й надалі брати участь у таких акціях, адже цей подарунок – неймовірна радість для двох її дітей.

«Вони вже мене чекають з цим подарунком. Відразу, як виграла, сказала їм, то щастю не було меж», – розповіла друга переможниця розіграшу від ТМ «Забіяка».

До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.

Розіграші ще двох приставок Sony PlayStation відбуватимуться щопонеділка у прямому ефірі на сторінці «Перший» у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.
Вручили приз другому переможцю акції «Купуй сардельки - вигравай IPhone» від ТМ «Забіяка»*

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