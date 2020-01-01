У ПЦУ обмежать кількість людей на богослужіннях на час карантину





Таке рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час Священного Синоду, - йдеться на сайті ПЦУ.



Зокрема, Православна церква України вводить обмеження щодо можливої кількості одночасного зібрання людей у храмах під час богослужінь на час карантину. Так, у церкві не повинно бути більше 10 осіб.



Також ПЦУ закликає вірян з уважністю та розумінням поставитися до запроваджених в Україні карантинних обмежень, виконувати рекомендації спеціалістів та вивчати, поширювати і застосовувати на практиці достовірну інформацію про коронавірус, ефективні засоби його профілактики та дії у разі виявлення ознак хвороби.



Єпископат, духовенство і віряни мають прийняти викликані поширенням хвороби зміни та обмеження як аскетичний подвиг стриманості, сутність якого співпадає із метою та практикою посту.



"У цей тяжкий час випробувань закликаємо всіх православних християн до посилених щоденних молитов до Бога, Його Пречистої Матері та святих угодників з проханням про Господню милість до людства, прощення гріхів, припинення пошесті згубної, за уздоровлення хворих та допомогу тим, хто піклується про них. Тепла особиста молитва, а також подання прикладу виконання застережень, обмежень і громадських зобов’язань, вияв милосердя і турботи про ближніх є дієвим внеском кожного віруючого у попередження та подолання наслідків поширення згубного захворювання.



Єпархіальним архієреям Православної Церкви України доручено вживати належні заходи реагування, пов’язані з особливостями ситуації у межах єпархії. Проведення будь-яких парафіяльних заходів, в тому числі зборів, має бути відкладено на час після завершення карантинних заходів", - заявили у ПЦУ.



Крім того, Церква затвердила

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква України закликає суспільство і державу, органи місцевого самоврядування з розумінням поставитися до того, що вона приймає необхідні обмеження, але не може і не має права цілковито припинити свою діяльність.Таке рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час Священного Синоду, - йдеться на сайті ПЦУ.Зокрема, Православна церква України вводить обмеження щодо можливої кількості одночасного зібрання людей у храмах під час богослужінь на час карантину. Так, у церкві не повинно бути більше 10 осіб.Також ПЦУ закликає вірян з уважністю та розумінням поставитися до запроваджених в Україні карантинних обмежень, виконувати рекомендації спеціалістів та вивчати, поширювати і застосовувати на практиці достовірну інформацію про коронавірус, ефективні засоби його профілактики та дії у разі виявлення ознак хвороби.Єпископат, духовенство і віряни мають прийняти викликані поширенням хвороби зміни та обмеження як аскетичний подвиг стриманості, сутність якого співпадає із метою та практикою посту."У цей тяжкий час випробувань закликаємо всіх православних християн до посилених щоденних молитов до Бога, Його Пречистої Матері та святих угодників з проханням про Господню милість до людства, прощення гріхів, припинення пошесті згубної, за уздоровлення хворих та допомогу тим, хто піклується про них. Тепла особиста молитва, а також подання прикладу виконання застережень, обмежень і громадських зобов’язань, вияв милосердя і турботи про ближніх є дієвим внеском кожного віруючого у попередження та подолання наслідків поширення згубного захворювання.Єпархіальним архієреям Православної Церкви України доручено вживати належні заходи реагування, пов’язані з особливостями ситуації у межах єпархії. Проведення будь-яких парафіяльних заходів, в тому числі зборів, має бути відкладено на час після завершення карантинних заходів", - заявили у ПЦУ.Крім того, Церква затвердила практичні настанови для єпископату, духовенства і вірних Православної Церкви України у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби COVID-19.

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