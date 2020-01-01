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Від завтра припиняє їздити маршрутка №251 «Забороль-Підгайці»

Від завтра припиняє їздити маршрутка №251 «Забороль-Підгайці»
Від середи, 18 березня, призупиняють роботу автобуси №251, які курсують з Підгайців у Забороль через Луцьк.

Про це 12 каналу повідомив перевізник Ігор Голубович.

За його словами, маршрутки будуть курсувати до 12:00 18 березня.

Зазначимо, з 18 березня забороняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм. З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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Теги: приміська маршрутка, карантин, Підгайці
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