Від завтра припиняє їздити маршрутка №251 «Забороль-Підгайці»
Сьогодні, 19:15
Від середи, 18 березня, призупиняють роботу автобуси №251, які курсують з Підгайців у Забороль через Луцьк.
Про це 12 каналу повідомив перевізник Ігор Голубович.
За його словами, маршрутки будуть курсувати до 12:00 18 березня.
Зазначимо, з 18 березня забороняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм. З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
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Про це 12 каналу повідомив перевізник Ігор Голубович.
За його словами, маршрутки будуть курсувати до 12:00 18 березня.
Зазначимо, з 18 березня забороняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм. З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
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