Від завтра припиняє їздити маршрутка №251 «Забороль-Підгайці»





Про це Ігор Голубович.



За його словами, маршрутки будуть курсувати до 12:00 18 березня.



Зазначимо, з 18 березня забороняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм. З 12.00 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.



Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від середи, 18 березня, призупиняють роботу автобуси №251, які курсують з Підгайців у Забороль через Луцьк.Про це 12 каналу повідомив перевізникЗа його словами, маршрутки будуть курсувати до 12:00 18 березня.Зазначимо, з 18 березня забороняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм. Зпасажирські перевезення.Наразі міські перевезення можуть здійснюватися за умови наявності до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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