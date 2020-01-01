У Луцьку вже від 19 березня можуть перестати їздити маршрутки та тролейбуси





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



Про це йдеться у проекті рішень, який розглянуть завтра, 18 березня, під час засідання виконкому Луцької міськради.



"Громадський транспорт, незважаючи на заходи по дезінфекції є одним із найбільших осередків розповсюдження коронавірусу.



Краще потерпіти незручності, тимчасово призупинити роботу й змінити її формат, аніж сотнями ховати лучан на кладовищах", - написав Поліщук.



Він зауважив, обмеження щодо одночасної максимальної кількості пасажирів в транспорті контролювати буде неможливо, так як і наявність в пасажирів засобів захисту, намагання здійснювати такий контроль може призвести до сутичок пасажирів між собою та з водіями/контролерами.



Також він додав, що довезення лікарів, медсестер, іншого персоналу лікувальних закладів Луцька на місце роботи буде забезпечуватися за рахунок місцевих бюджетів, а організовувати цю роботу буде управління транспорту міської ради.



Крім того, сьогодні провели зустріч із керівниками стратегічних комунальних підприємств, установ та організацій, які забезпечують щоденну життєдіяльність міста. Довіз працівників таких закладів буде здійснюватися силами відповідних підприємств, установ та організацій та коштом місцевих бюджетів.



Влада міста рекомендує власникам та керівникам підприємств, установ та організацій, фізичним особам-підприємцям продуктивно використати завтрашній день для організації роботи, завчасно подбати про довіз своїх працівників на роботу та змістити робочий графік зранку та ввечері з урахуванням необхідності більшої кількості часу, щоб дістатися працівникам на роботу.



Нагадаємо, сьогодні заммера Григорій Недопад повідомив, що у Луцьку на час карантину можуть

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 19 березня хочуть повністю припинити курсування громадського транспорту в місті.Про це повідомив радник мера Луцькана своїй сторінці у Facebook.Про це йдеться у проекті рішень, який розглянуть завтра, 18 березня, під час засідання виконкому Луцької міськради."Громадський транспорт, незважаючи на заходи по дезінфекції є одним із найбільших осередків розповсюдження коронавірусу.Краще потерпіти незручності, тимчасово призупинити роботу й змінити її формат, аніж сотнями ховати лучан на кладовищах", - написав Поліщук.Він зауважив, обмеження щодо одночасної максимальної кількості пасажирів в транспорті контролювати буде неможливо, так як і наявність в пасажирів засобів захисту, намагання здійснювати такий контроль може призвести до сутичок пасажирів між собою та з водіями/контролерами.Також він додав, що довезення лікарів, медсестер, іншого персоналу лікувальних закладів Луцька на місце роботи буде забезпечуватися за рахунок місцевих бюджетів, а організовувати цю роботу буде управління транспорту міської ради.Крім того, сьогодні провели зустріч із керівниками стратегічних комунальних підприємств, установ та організацій, які забезпечують щоденну життєдіяльність міста. Довіз працівників таких закладів буде здійснюватися силами відповідних підприємств, установ та організацій та коштом місцевих бюджетів.Влада міста рекомендує власникам та керівникам підприємств, установ та організацій, фізичним особам-підприємцям продуктивно використати завтрашній день для організації роботи, завчасно подбати про довіз своїх працівників на роботу та змістити робочий графік зранку та ввечері з урахуванням необхідності більшої кількості часу, щоб дістатися працівникам на роботу.Нагадаємо, сьогодні заммераповідомив, що у Луцьку на час карантину можуть залишити курсувати тільки тролейбуси . Утім, поки це рішення на стадії розробки.

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