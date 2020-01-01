Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 березня





Про це



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 10-15º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 10-15º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.

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