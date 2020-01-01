В Укроборонпромі екстрено почали виготовляти пов'язки





Про це повідомляє



Згідно з повідомленням, підприємство також готується до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3, на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.



Загалом на заводі планують виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок, з них 13,5 тисячі вже пошито і передано співробітникам хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов'язок для одного співробітника і його сім'ї), три тисячі пов'язок передали для ДП Красилівський агрегатний завод, розглядаються запити на поставку пов'язок іншим підприємствам Укроборонпрому.



Крім того, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з 30 тисяч марлевих пов'язок.



Крім цього, підприємство передало 500 пов'язок в управління праці Хмельницького, 100 - в відділення банку, яке обслуговує Новатор.



На підприємство планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов'язок, а також посилити виробництво апаратів ультрафіолетового опромінення, наприклад - УФІД СД, здатних безпечно для людини знезаражувати повітря і поверхні у великих приміщеннях і в місцях скупчення людей.



Крім того, гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавічус зазначив, що Миколаївська Зоря-Машпроект планує виробляти дезінфікуючий розчин, а ще близько десятка підприємств самостійно шиють для своїх працівників медичні пов'язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне підприємство Новатор, яке входить до складу ДК Укроборонпром і знаходиться в місті Хмельницький, екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб підприємств держконцерну.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на повідомлення прес-служби Укроборонпрому.Згідно з повідомленням, підприємство також готується до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3, на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.Загалом на заводі планують виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок, з них 13,5 тисячі вже пошито і передано співробітникам хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов'язок для одного співробітника і його сім'ї), три тисячі пов'язок передали для ДП Красилівський агрегатний завод, розглядаються запити на поставку пов'язок іншим підприємствам Укроборонпрому.Крім того, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з 30 тисяч марлевих пов'язок.Крім цього, підприємство передало 500 пов'язок в управління праці Хмельницького, 100 - в відділення банку, яке обслуговує Новатор.На підприємство планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов'язок, а також посилити виробництво апаратів ультрафіолетового опромінення, наприклад - УФІД СД, здатних безпечно для людини знезаражувати повітря і поверхні у великих приміщеннях і в місцях скупчення людей.Крім того, гендиректор Укроборонпромузазначив, що Миколаївська Зоря-Машпроект планує виробляти дезінфікуючий розчин, а ще близько десятка підприємств самостійно шиють для своїх працівників медичні пов'язки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію