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В Україні – ще сім випадків коронавірусу, в тому числі – у дітей

В Україні – ще сім випадків коронавірусу, в тому числі – у дітей
В Україні зафіксували 7 нових випадків інфікування на коронавірус.

Про це повідомляє МОЗ.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

Із виявлених сьогодні: Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном; Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.

Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

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Теги: коронавірус, МОЗ
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Коментарі 2
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Ніде у світі інформації про дітей не було, а Україна «відмітились» з дітьми!!! Капець! А вони ще обурюються, що ринки закривають? Не бачите, що робиться?! Чому мовчить Кромберг де тисячі людей працюють, чого чекають, чому не закривають?!
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Та друга померла від неврологічної патології..., як квочки, для чого наганяти істерію?
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