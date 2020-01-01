В Україні – ще сім випадків коронавірусу, в тому числі – у дітей

В Україні зафіксували 7 нових випадків інфікування на коронавірус.Про це повідомляє МОЗ.Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).Із виявлених сьогодні: Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном; Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.