В Україні – ще сім випадків коронавірусу, в тому числі – у дітей
Сьогодні, 20:36
В Україні зафіксували 7 нових випадків інфікування на коронавірус.
Про це повідомляє МОЗ.
Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
Із виявлених сьогодні: Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном; Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.
Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
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Про це повідомляє МОЗ.
Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
Із виявлених сьогодні: Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном; Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.
Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
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Коментарі 2
Ніде у світі інформації про дітей не було, а Україна «відмітились» з дітьми!!! Капець! А вони ще обурюються, що ринки закривають? Не бачите, що робиться?! Чому мовчить Кромберг де тисячі людей працюють, чого чекають, чому не закривають?!
Та друга померла від неврологічної патології..., як квочки, для чого наганяти істерію?
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