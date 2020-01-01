В автокатастрофі загинув відомий український боксер
Сьогодні, 01:09
Відомий український боксер Дмитро Лісовий загинув у автокатастрофі.
Смертельна ДТП трапилася під Києвом на Новообухівській трасі, повідомляє НВ.
В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика. Одним з них виявився призер чемпіонатів України з боксу і екс-учасник клубу Українські отамани Дмитро Лісовий, про що підтвердили у Федерації боксу України.
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Смертельна ДТП трапилася під Києвом на Новообухівській трасі, повідомляє НВ.
В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика. Одним з них виявився призер чемпіонатів України з боксу і екс-учасник клубу Українські отамани Дмитро Лісовий, про що підтвердили у Федерації боксу України.
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