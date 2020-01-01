вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В автокатастрофі загинув відомий український боксер

В автокатастрофі загинув відомий український боксер
Відомий український боксер Дмитро Лісовий загинув у автокатастрофі.

Смертельна ДТП трапилася під Києвом на Новообухівській трасі, повідомляє НВ.

В результаті аварії загинули водій та пасажир легковика. Одним з них виявився призер чемпіонатів України з боксу і екс-учасник клубу Українські отамани Дмитро Лісовий, про що підтвердили у Федерації боксу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, дтп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явився електронний студентський квиток
Сьогодні, 02:11
В автокатастрофі загинув відомий український боксер
Сьогодні, 01:09
Зеленський порадив українцям під час карантину прочитати роман Оксани Забужко. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Укроборонпромі екстрено почали виготовляти пов'язки
17 березень, 23:34
Схожі новини
Винуватець втік: на Рівненщині сталася аварія із загиблим та травмованими. ФОТО Винуватець втік: на Рівненщині сталася аварія із загиблим та травмованими. ФОТО
06 березень, 01:00
Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
09 лютий, 10:51
За рік на волинських дорогах загинули 124 людини За рік на волинських дорогах загинули 124 людини
14 січень, 21:38
Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто
05 січень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явився електронний студентський квиток
Сьогодні, 02:11
 0
В автокатастрофі загинув відомий український боксер
Сьогодні, 01:09
 0
Зеленський порадив українцям під час карантину прочитати роман Оксани Забужко. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
 0
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Укроборонпромі екстрено почали виготовляти пов'язки
17 березень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8